A poco più di 24 ore dal sorteggio della fase a gironi, la FIFA continua a cercare fondi per il Mondiale per Club. Secondo il quotidiano The Times, molto attento agli sviluppi economici legati alla nuova competizione, rischia di diventare utopia la quota di 50 milioni di euro che i 32 club partecipanti auspicavano di incassare. Le ultime indiscrezioni parlano di una ricerca, da parte del massimo organo del calcio mondiale, di circa 760 milioni di euro totali per i diritti tv e fino a 1,1 miliardi per partnership e sponsorizzazioni.

E le indiscrezioni secondo le quali alcune emittenti in tutto il mondo siano state scoraggiate nell’investire sui diritti tv per le somme richieste dalla FIFA non fanno altro che allontanare quegli obiettivi legati agli introiti. Un sentimento di sfiducia da parte delle televisioni che è stato confermato anche da Simon Thomas, ex responsabile commerciale alla FIFA, che al New York Times ha dichiarato: "C’è una mancanza di fiducia nel mercato riguardo al torneo. Per molto tempo, sponsor ed emittenti non credevano nel torneo ed erano scettici sul fatto che si sarebbe realizzato. Forse, con più tempo, un piano di marketing e impegni visibili da parte dei club, sarebbero saliti a bordo prima. Ma non c’è stata alcuna comunicazione di questo tipo, il che rende difficile venderlo in un breve lasso di tempo".