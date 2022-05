I festeggiamenti del Milan per la conquista dello scudetto hanno fatto molto discutere per ovvi motivi, tra i quali i cori lanciati contro l'ex Hakan Calhanoglu: "Tra chi ha deciso di esprimere la propria opinione in merito c'è anche Aldo Serena, ex (tra le altre) sia dell'Inter che del Milan: "Durante i festeggiamenti per le vittorie ho sempre gioito, godendomi il momento senza citare un’altra squadra sopratutto una mia ex - ha scritto su Twitter -. Ho esultato sempre ad un goal anche contro le mie ex squadre, però non le ho mai dileggiate e non ho preso in giro pubblicamente miei ex compagni".