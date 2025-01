Raggiunto da TMW a Riad a margine del 'SFS Football Summit', Ciro Ferrara, ex difensore di Napoli e Juventus, prova ad inquadrare la finale di Supercoppa di questa sera tra Inter e Milan: "L'accoppiamento in finale tra Inter e Milan non mi sorprende, questo è un torneo in cui ci sono due semifinali e in cui può succedere di tutto, così come può succedere tutto nella partita di stasera. Oggettivamente, per quella che è la storia degli ultimi anni, l'Inter è una squadra attrezzata, ma essendo una finale non si può mai essere certi della vittoria finale. Entrambe dovranno meritarsi questa coppa".