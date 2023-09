Tra letteratura e passione per il calcio: la Gazzetta dello Sport ha raggiunto Fernando Aramburu, scrittore di un capolavoro da 2 milioni di copie vendute come 'Patria' e tifoso probabilmente tra i più celebri della Real Sociedad. Che oltre a raccontare il suo legame col mondo del pallone si sofferma sulla partita di questa sera contro l'Inter. "La vedrò e la mia passione per la Real Sociedad non mi impedisce di essere obiettivo: credo che l'Inter abbia maggiori possibilità di vincere, anche se i nostri giocatori non le regaleranno niente, questo è sicuro".

Qual è stata l'importanza sociale e politica di questa squadra nella formazione di una identità basca?

"La Real è di tutti, non è soltanto di una fazione politica. E non vedo perché una squadra di calcio debba fornire un'identità collettiva. Per quanto mi riguarda, la squadra è un elemento affascinante nel mio panorama affettivo. È qualcosa di positivo, rappresentato in una particolare filosofia di vita. Per me significa fair play, modestia, consapevolezza che il gruppo è sempre al di sopra del singolo".