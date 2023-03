L'ex difensore Felipe Dal Bello, intervenuto sulle frequenze di Rai Radio 1 Sport in qualità di doppio ex di Inter e Fiorentina, presenta così il match di domani sera: "La classifica per ora non rispecchia il valore delle due squadre. Soprattutto l'Inter sta vivendo un momento di difficoltà, anche se un Lukaku di nuovo in ripresa come si è visto in Nazionale può essere un valore aggiunto: se sta bene l'Inter fa un grande salto di qualità.