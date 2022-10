Ferdinando De Giorgi, ct della Nazionale italiana di pallavolo campione del mondo e d'Europa, intervistato dal magazine della Gazzetta dello Sport 'Sportweek' ha ribadito le sue passioni in materia calcistica: "Tifo il Lecce, ma siccome non è sempre stato in Serie A, l'altra squadra del cuore è l'Inter. Poi, ovviamente, la Nazionale: è un grande dispiacere non vederla per la seconda volta a un Mondiale, mi sembra eccessivo. Però è una cosa che deve far riflettere tutto il movimento. Roberto Mancini è bravo ed è stato per me una fonte di ispirazione quando ha fatto un cambio generazionale abbastanza importante e ottenuto un gran risultato vincendo l'Europeo".