Multa anche per il Porto, dopo quanto accaduto durante la gara di ritorno degli ottavi di finale di Champions League contro l'Inter. I lusitani, per aver impedito ai tifosi nerazzurri di entrare allo stadio Do Dragao, dovranno pagare 30.000 euro di ammenda secondo quanto stabilito dalla Uefa. Violati difatti gli "articoli 16(1), ordine e sicurezza durante le partite delle competizioni UEFA, 15.01, assegnazione dei biglietti, e 17.02, disposizioni di segregazione".