Juventus-Napoli di domani è un po' il mondo alla rovescia rispetto all'ultimo campionato, una situazione che ha sorpreso il doppio ex Marco Fassone: "Non mi aspettavo, a questo punto della stagione, il Napoli così lontano dalla vetta e la Juventus così in alto, ma la classifica rispecchia quello che abbiamo visto in questi primi quattro mesi", le sue parole a Radio Marte.

Nonostante la classifica deludente, il Napoli ha dato segnali di ripresa confortanti domenica scorsa, secondo Fassone: "Però contro l’Inter ho visto l’atteggiamento giusto del Napoli, specie nella prima mezz'ora, quando la squadra mi è anzi piaciuta molto. Ci sono stati momenti in cui la squadra di Mazzarri ha messo sotto l’avversario, poi capita che nel momento in cui prendi gol la partita prende una piega un po’ diversa".