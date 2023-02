Interpellato dall'emittente radiofonica Giornale Radio, l'ex allenatore del Bari Eugenio Fascetti auspica che venga messo un freno al fenomeno dei giocatori che lasciano un club a parametro zero, prendendo come riferimento Milan Skriniar, promesso sposo del Paris Saint-Germain: "Di co che bisogna intervenire su questi giocatori che giocano ma non vedono l'ora di andarsene perchè hanno proposte migliori. Un società dovrebbe essere un po' garantita. Ora c'è il caso Rafael Leão del Milan ma ce ne saranno sempre di più. Devono mettere un freno, non si può andare avanti così. Nascono sempre meno talenti. Guardate la formazione delle squadre. Su 22 giocatori trovi giusto 2 o 3 italiani. Come fanno migliorare se non giocano?".

Fascetti si sofferma poi sul momento difficile di Simone Inzaghi: "Non esiste un allenatore esente da critiche. In questo momento l'Inter ha un'alternanza di rendimento, non vince contro le piccole squadre dove non riesce a imporre il proprio gioco, manca di concentrazione. Le sconfitte non credo siano figlie del fatto che i giocatori sapendo di andarsene frenano sul rendimento. Per me riguarda più la questione di dover imporre il gioco: l'Inter con le squadre minori ha sempre perso. Partite che una grande squadra non può non vincere. La squadra non riesce a vincere a tutto campo".