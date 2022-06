Un settlement agreement più 'soft' per i club che hanno rispettato le vecchie norme del Fair Play Finanziario. È questo, secondo il Corriere dello Sport, quanto dovranno aspettarsi i club italiani sotto la lente d'ingrandimento della UEFA. A partire dall'Inter, che ha messo nero su bianco di aspettarsi una soluzione di questo tipo, ma anche Juventus e Roma secondo il quotidiano hanno posizioni giudicate "pesanti" da Nyon. L'accordo che i 20 club sotto esame dovrebbero firmare non prevederà sanzioni come l'esclusione dalle coppe o il blocco del mercato, ma l'obbligo di rimettersi in regola e rispettare i nuovi paletti fissati da Nyon. Le sanzioni potranno invece scattare se le società coinvolte non dimostreranno di aver rispettato l'accordo dall'estate 2023 in poi, fino al 2025.