Cosa sta succedendo all'Inter? Gianfelice Facchetti, intervistato da Radio 24 per 'Tutti Convocati', prova a esprimere fiducia in vista dell'arduo confronto con il Barcellona di domani: "Oggi è lunedì abbiamo quasi smaltito le scorie di sabato sera, l'incontro di domani non è il più semplice per uscire da questo passaggio critico, ma ogni momento è buono per scrollarsi di dosso la negatività di questo inizio stagione che non ci aspettavamo. Quel che si dice cambia di giorno in giorno, non credo che la partita di domani possa segnare il destino dell'allenatore. Bisogna che tutti facciano qualcosa di più, che si abbia il desiderio di ritrovare unità e compattezza".