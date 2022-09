Soddisfatto anche Gianfelice Facchetti dopo la vittoria dell'Inter contro il Viktoria Plzen. Questo il suo commento per Leggo: "Servivano tre punti per dare linfa alla fiducia ritrovata nel finale contro il Torino, servivano per fare un passo nel girone e sono arrivati senza troppi affanni. Bene così, di questo abbiamo bisogno. Punti, gol, certezze. Un gol per tempo, il primo di Edin Dzeko e l'altro di Denzel Dumfries, la porta inviolata. La trasferta europea rafforza la convinzione per ritrovare la strada in campionato dove nessuno corre. Udine è dietro l'angolo e non sarà una passeggiata ma stiamo rimettendo fuori la testa. Archiviate le chiacchiere sul dualismo tra portieri, ne aspettiamo altrettante sul rinnovo di Skriniar, però la testa comincia a essere più leggera. Così le gambe e il gioco. Non è stato fatto ancora nulla e prove più dure ci attendono ma la scossa di sabato a san Siro ha rimesso in moto buone energie. Per coltivare ottimismo basta poco, leggere Viktoria accanto al nome Inter per esempio".