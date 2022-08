Quella di venerdì contro la Lazio sarà la settima partita dell'Inter diretta in carriera dal geometra ravennate Michael Fabbri, designato come arbitro della gara dell'Olimpico. Con Fabbri l'Inter ha un ottimo bilancio, visto che sin qui ha ottenuto cinque vittorie a fronte di una sola sconfitta, quella contro il Genoa per 2-0 del febbraio 2018. Ultimo precedente, quello vittorioso del Franchi contro la Fiorentina del settembre 2021: 3-1 per i nerazzurri.