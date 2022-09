Nella Reggina di Filippo Inzaghi che viaggia a vele spiegate in B i meriti sono anche di Giovanni Fabbian, centrocampista arrivato in prestito dall'Inter che continua a collezionare reti. Oggi, nella sfida interna vinta per 3-0 ai danni del Cittadella, ecco infatti la terza marcatura in B con la maglia amaranto. Ennesimo segno di una stagione iniziata nel migliore dei modi.