"Mi sento molto bene. Oggi è stato un sogno. Guardo l’Inter da quando ero bambino, ci sono cresciuto. Oggi giocare è stato un sogno che si è realizzato, sono molto contento di questo esordio. Peccato per il risultato ma sono contento della prestazione". Così Filip Stankovic racconta questa sua prima amichevole giapponese con la prima squadra. Per la prima volta titolare fuori da Appiano Gentile, il figlio d'arte racconta queste prime esperienze a Inter TV.

Come ti trovi con questo stile di gioco per te nuovo?

"A me piace questo stile. Mi stanno aiutando anche i compagni, sono giovane e c’è tanto da imparare ma con l’aiuto di mister e compagni siamo sulla strada giusta".

Tanti giovani aggregati alla tournée, qual è lo spirito?

"Ci divertiamo anche con quelli meno giovani. Mi diverto con mio fratello, siamo in camera insieme ed è una cosa bellissima. Da bambini ci dicevamo 'chissà se un giorno andremo insieme a San Siro…' e anche questo è un sogno che si realizza".