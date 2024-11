L’ultimo Hellas Verona-Inter con una vittoria per i gialloblu al Bentegodi risale all'ormai lontanissimo 1992. In quell’occasione l’uomo decisivo fu Ezio Rossi, raggiunto dal quotidiano L'Arena al quale ha parlato della sfida di sabato pomeriggio: "Spero che questo tabù finisca, anche se oggi è molto complicato per i gialloblu. Ho visto il Verona contro la Roma. Ha fatto una grande partita. Hanno ritrovato entusiasmo. Gli scaligeri resteranno sull’altalena sino alla fine, ma tre squadre più modeste di loro ci sono…".