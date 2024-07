Ezequiel Carboni, papà di Franco e Valentin, ha rilasciato un'intervista ai microfoni di Radio La Red per parlare dei suoi due figli. "Come padre sono soddisfatto che i miei figli realizzino il sogno di giocare in prima squadra e, nel caso di Valentín, con la Nazionale Maggiore - esordisce -. Entrambi sono nati in Argentina ma sono cresciuti vivendo in Europa. Oggi con loro parlo molto di più di come si sentono, di come stanno, non di calcio".

"Tutti i campionati sono molto difficili. Il calcio argentino è uno dei più difficili al mondo - ha aggiunto -. Franco negli ultimi anni ha cominciato ad allenarsi come terzino sinistro in Italia. Quando River ti chiama, non puoi dire di no. Con questa offerta gli ho detto 'Franco, ecco una bellissima possibilità, è uno dei club più grandi del mondo'. Per problemi contrattuali, Valentín non poteva andare al River, ma l'anno scorso era vicino ad andare. Anche se Franco è grande, ha 21 anni ora, stiamo pensando di accompagnarlo in Argentina anche se abbiamo casa in Italia".