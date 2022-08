Milan e Inter al lavoro per la promozione dello sport tra i più giovani. Nerazzurri e rossoneri saranno presenti a Expo per lo Sport, evento in programma tra 10 e 11 settembre a Parco Sempione e preceduto dalle Summer School che coinvolgeranno oltre 500 bambini. In programma allenamenti congiunti e tornei per le categorie Under 9, Under 11 e Under 13 maschili e femminili, il tutto a sostegno della manifestazione di beneficenza promossa da Fondazione Humanitas per la Ricerca.