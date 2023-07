L'Italia Under 19 trionfa all'Europeo di categoria battendo in finale il Portogallo 20 anni dopo l'ultima volta (anche in quella occasione contro il Portogallo). Agli azzurri basta il colpo di testa di Kayode nel primo tempo per spuntarla. Festeggia anche Francesco Pio Esposito: l'attaccante nerazzurro è partito titolare ed è rimasto in campo per tutta la partita.