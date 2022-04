Finisce in parità l'andata dei quarti di finale di Europa League tra Lipsia e Atalanta. A sbloccare il match nel primo tempo una bellissima rete di Muriel, nel secondo tempo un autogol di Zappacosta riporta il match in parità.

La squadra tedesca fallisce un calcio di rigore con André Silva e colpisce una traversa con Szoboszlai, la Dea può recriminare invece per un palo colpito da Koopmeiners. Discorso rimandato tra una settimana per capire chi delle due squadre volerà in semifinale. Da segnalare il rientro di Zapata, in campo invece tra poco le altre squadre per i restanti quarti di finale.