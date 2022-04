Un'altra italiana saluta l'Europa. L'Atalanta perde 0-2 in casa contro il Lipsia e, complice l'1-1 dell'andata, viene eliminata ai quarti di finale di Europa League. A decidere il match una doppietta siglata da Nkunku. La formazione tedesca vola così in semifinale, per Gasperini ora la stagione è davvero compromessa con il quarto posto in campionato che dista 11 punti.