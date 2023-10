Gabriele Gravina, in partenza per la Svizzera, ha smorzato un po' i toni dopo le dichiarazioni di questa mattina di Evelina Christillin che si è detta certa dell'assegnazione degli Europei del 2032 a Italia e Turchia: "Evelina è un'inguaribile ottimista - ha detto - Abbiamo profondo rispetto per la UEFA e per il Comitato Esecutivo che è chiamato a decidere sull'assegnazione di Euro 2028 e Euro 2032, nulla è ancora deciso. Quindi auspico che la valutazione della candidatura congiunta, che Figc e Federazione turca presenteremo domani ufficialmente, sia positiva".