A margine del consiglio federale di ieri, il presidente della FIGC Gabriele Gravina ha espresso ottimismo circa la candidatura dell'Italia per gli Europei del 2032: "Siamo fiduciosi perché riteniamo che l’Italia stia predisponendo un dossier altamente qualificato e che non tiene conto solo della carenza, alla quale vorremo porre rimedio in tempi relativamente brevi, legata alle infrastrutture.