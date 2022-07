Il Milan e l'Olimpia Milano hanno celebrato ieri i loro rispettivi scudetti in un evento organizzato dal partner BMW, alla presenza dei due allenatori campioni d'Italia, Stefano Pioli ed Ettore Messina. Proprio il coach delle Scarpette Rosse risponde a una domanda sulla difficoltà di gestire la piazza milanese per una grande squadra: "Da noi lo stimolo viene dal passato del club. Ogni mattina passiamo per una galleria dove vediamo leggende di cui vogliamo essere all’altezza. Noi giochiamo a basket in una città dove ci sono Milan e Inter, ma ci sono mille altre attività, quindi sta a noi costruire un legame affettivo creando qualcosa di speciale. Ma veniamo da un’esperienza gratificante con una serie di tre esauriti consecutivi e buone affluenze anche nelle serie precedenti. Abbiamo avuto un grande sostegno dal pubblico che ci ha spinto sempre non solo quando le cose andavano bene. Forse a Milano non succedeva da tempo. In panchina sentivo che il pubblico ci spingeva ad andare in contropiede, a difendere e l’ha fatto per tutta la serie finale. Questo è uno stimolo per noi, vogliamo affetto continuo come è stato in finale. La stessa campagna abbonamenti ci sta dando segnali molto incoraggianti".