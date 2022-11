Il 'caso Onana' non deve cambiare l'obiettivo del Camerun al Mondiale. Dopo il 3-3 contro la Serbia, Samuel Eto'o ha voluto mandare un messaggio all'ambiente per il proseguo del Mondiale: "Una squadra, un sogno - scrive il presidente della Federcalcio camerunese in un tweet -. Attraverso gli alti e bassi ci alzeremo insieme".

ONE TEAM, ONE DREAM Through the highs and lows we will rise together 🇨🇲 pic.twitter.com/PQI9tkzX0k