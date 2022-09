Campione del Mondo ma anche e soprattutto interista. Yuri Romanò, da poco sul tetto del Mondo con la sua ItalVolley, con una vittoria storica che riporta l'Italia ai fasti di un tempo, non smette di esultare ma questa volta non per la Nazionale azzurra. Tripudio speciale per l'opposto della You Energy Piacenza a tinte nerazzurre con il compagno di Nazionale, Alessandro Michieletto, anche lui tifoso della Beneamata. Ma l'omaggio è tutto per il 23 di Simone Inzaghi: "Noi quando segna Nicolò Barella" si legge a corredo di una foto. Non mancano i commenti al post e arrivano anche le repliche del diretto interessato e dell'ex 23 dell'Inter, Marco Materazzi.