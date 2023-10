Nel corso di un'intervista concessa ai microfoni di Tuttosport, l'ex calciatore della Juventus Marcelo Estigarribia ha parlato così della lotta Scudetto in Serie A: "Mi aspetto una corsa a 4 come nel 2011/12. Le candidate allo scudetto sono sempre Milan, Inter, Napoli e Juve. Come rosa vedo i nerazzurri più attrezzati rispetto alle altre: hanno 2 giocatori forti per ruolo e stanno andando davvero forte. Nel derby mi hanno impressionato per la facilità con cui hanno vinto contro il Milan, che resta un’ottima squadra. Il Napoli, invece, ha avuto un po’ di problemi e mi sembra meno forte dell’anno scorso. Per questo metto l’Inter favorita".