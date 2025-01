Ospite speciale per lo stand di Betsson Group Affiliates all'interno dell'esposizione ICE di Barcellona, l'evento internazionale dedicato al mondo del gaming: si è recato infatti in visita l'ex centrocampista dell'Inter Esteban Cambiasso. Accolto così dai responsabili dell'azienda sponsor del club nerazzurro: "Un enorme ringraziamento al nostro ospite speciale, Cambiasso: un’esperienza indimenticabile! Il suo tempo e la sua presenza hanno reso questo evento davvero straordinario. E come si dice sempre, forte e orgoglioso… forza Inter, sempre!”.