Raggiunto da Sportitalia a Formentera, Sebastiano Esposito non si esprime sull'eventuale ritorno dell'amico Romelu Lukaku all'Inter: "Non so se ritornerà. Se ci siamo sentiti? Ci siamo scambiati dei messaggi fino a qualche ora fa, però non so niente. Il mio futuro? Adesso ci facciamo le ferie...".