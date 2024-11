C'è un esordio ufficiale in casa nerazzurra per Inter-Arsenal, impegno di Champions League. Al Meazza in tribuna è presente anche Giorgio Ricci, nuovo Chief Revenue Officer, 'pizzicato' dalle telecamere di Sky Sport mentre è a colloquio con Alejandro Camano, manager di Oaktree.

