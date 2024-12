Enzo Fernandez avrebbe voluto essere al posto dell'Inter. Il centrocampista argentino del Chelsea, intervistato da ESPN, ha infatti rivelato che avrebbe desiderato sfidare la sua ex squadra, il River Plate, che sarà invece avversario dell'Inter al Mondiale per Club di giugno: "Volevo affrontare il River, vedere i miei ex compagni e il mister Marcelo Gallardo. Va beh, spero di poterli incontrare agli ottavi o in qualche altro momento e abbracciarli tutti, perché la verità è che quei momenti mi mancano molto", ha dichiarato el Musico.

Una sfida Chelsea-River Plate è possibile solo in finale, ma gli incroci del tabellone possono portare i Blues a sfidare il Boca Juniors, l'eterna rivale del River: "Ovviamente ci sarebbero sentimenti contrastanti. È un bellissimo torneo in cui giocare e speriamo che vada bene per entrambi", ha concluso Fernandez.