Sebastiano Esposito guiderà l'attacco dell'Empoli nell'amichevole in programma alle 18 al Castellani contro la Samp, curiosamente la sua squadra nella passata stagione. L'attaccante classe 2002, quindi, avrà l'occasione di mettersi in mostra davanti agli occhi di Roberto D'Aversa, che in settimana ha dato il benvenuto nel reparto offensivo al milanista Lorenzo Colombo.

Dall'altro lato del campo, c'è un altro giocatore di proprietà dei nerazzurri: Ebenezer Akinsanmiro è stato confermato da Andrea Pirlo nell'11 titolare.