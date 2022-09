Martin Satriano si è sbloccato ieri sera, segnando il suo primo gol in Serie A all'Arechi che ha aperto le danze nel 2-2 tra Salernitana ed Empoli. "Penso che mi aiuterà tanto perché per un attaccante è importante fare gol - ha spiegato l'uruguaiano di proprietà dell'Inter alla tv del club toscano -. Siamo tutti contenti anche per Sam (Lammers, autore del pari definitivo, ndr), la porta si è 'aperta': continuiamo così. Venire a giocare a Salerno non è facile, stiamo crescendo tanto".