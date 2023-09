Così come avvenuto contro la Juventus, lo stadio Carlo Castellani sarà sold out anche per la partita di domani tra Empoli e Inter delle 12.30. La prevendita dei tagliandi è terminata nelle scorse ore, le biglietterie dello stadio resteranno chiuse nella giornata di domani e non sarà possibile acquistare biglietti per la gara. Saranno quindi quasi 16mila domani i presenti sugli spalti.