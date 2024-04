Nella conferenza stampa successiva alla partita persa contro il Lecce, l'allenatore dell'Empoli Davide Nicola ha sottolineato il momento particolare che la sua formazione si è trovata ad affrontare a livello di calendario, in queste settimane decisive per la corsa salvezza: "Nelle ultime sei partite abbiamo affrontato le migliori quattro difese (inclusa anche la gara con l'Inter, ndr). La nostra media dice che segniamo più di un gol a partita e subiamo di meno, stiamo cercando il giusto equilibrio. Quando non si fanno punti sono propenso all'autocritica perché si può sempre migliorare, puntare il dito su altre cose non porta benefici".