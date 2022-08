Dopo il Lecce, un'altra squadra di Serie A cade ai 32esimi di Coppa Italia: a salutare la competizione in anticipo è anche l'Empoli di Paolo Zanetti, battuto in casa per 2-1 ai supplementari dalla Spal con gol decisivo firmato da Matteo Arena al 120esimo. Debutto amaro in gare ufficiali per Martin Satriano coi biancoblu: l'attaccante giunto in prestito dall'Inter è entrato al minuto 56 al posto di Liam Henderson.