Fabrizio Corsi non ha mai nascosto una certa stima per Kristjian Asllani, centrocampista arrivato all'Inter proprio grazie alla trattativa col suo Empoli. "Il pregio di Asllani - dice il numero uno del club toscano a DAZN -, al di là di saper giocare con entrambi i piedi e avere i polmoni di Tardelli, è che non sente la pressione della maglia che indossa, non ne sente il peso. È un punto a suo favore che lo avvantaggia rispetto a chi ha avuto problemi di adattamento proprio per questo motivo”.