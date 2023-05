No a trattative per giocatori giovani, ma porte aperte per due degli elementi che più si sono messi in evidenza in questa stagione con la maglia dell'Empoli. Fabrizio Corsi, presidente del club biancoazzurro, intervistato da Il Messaggero ha di fatto spalancato le porte alle pretendenti di Fabiano Parisi e Guglielmo Vicario: "Non vogliamo intavolare trattative con i giocatori più giovani. Già con profili come Vicario o Parisi sarebbe differente. Loro ormai sono completi e pronti per una squadra importante. Avranno di sicuro il loro mercato".