Dopo lo spaventoso episodio di Fiorentina-Inter, che ha visto protagonista Edoardo Bove, colto da un malore improvviso durante il match, l'Inter ha organizzato un'attività volta a dare istruzioni basilari sul pronto intervento in campo. L'incontro formativo è andato in scena questa mattina nel centro sportivo di Appiano Gentile ed è stato diretto dal direttore sanitario Piero Volpi, in compagnia dei responsabili della rianimazione dello stadio San Siro, il dottor Maurizio Monfredini e il professor Alessandro Geddo.

Quest'ultimo è stato peraltro protagonista del tempestivo intervento sanitario a San Siro lo scorso giovedì durante Inter-Udinese, quando poco prima del calcio d'angolo che ha portato al gol di Asllani, ha salvato la vita a un tifoso colto da un malore mentre dagli spalti del primo anello blu assistiva al match. L'Inter dà notizia del meeting sul proprio sito ufficiale.

Questa mattina si è tenuto un incontro formativo in merito all'emergenza sul campo. Presenti i responsabili della rianimazione dello stadio di San Siro, il professor Alessandro Geddo, il dottor Maurizio Monfredini, i giocatori e lo staff nerazzurro #ForzaInter

