Protagonista dell'ultima puntata 'culture' su DAZN, Eljif Elmas, centrocampista del Napoli, ha raccontato la sua predilezione per il campionato italiano che è partita da molto lontano: "In Macedonia si guarda sempre il calcio italiano, è un campionato di riferimento - le sue parole -. Mi piaceva Totti, un fenomeno, poi come giocava la Roma. Poi dopo ho iniziato a guardare anche l'Inter e tutto il resto. Mio padre non guardava calcio, la mia famiglia pensavano solo a lavorare fino alla sera, non avevano tempo. Ora hanno più tempo perché lavorano i figli, la mia famiglia vive qui con me".