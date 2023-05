I dirigenti dei club membri dell'ECA si riuniranno in quattro occasioni nelle prossime settimane per riflettere sulla passata stagione e scambiare opinioni sui temi chiave del calcio europeo. Copenaghen ha ospitato il primo incontro oggi, poi sarà la volta di Glasgow il 1° giugno, Madrid il 6 e Atene l'8.

Tra i punti all'ordine del giorno, i rappresentanti saranno consultati sugli ultimi sviluppi nel panorama delle parti interessate del calcio europeo, compreso il lavoro dell'ECA con la FIFA, la UEFA, l'UE e altre principali parti interessate. I membri dell'ECA e i club della rete discuteranno anche dell'evoluzione dell'ECA stessa, esaminando le sue nuove riforme di governance, la crescita dei membri, i servizi e le iniziative chiave.

Charlie Marshall, CEO di ECA, ritiene che le sessioni siano fondamentali per ascoltare le opinioni dei membri, consentendo a ECA di garantire che risponda sempre alle esigenze dei club in un panorama calcistico europeo in continua evoluzione. "Le riunioni PEC dell'ECA sono momenti chiave nel nostro calendario per discussioni e delibere reali con i massimi dirigenti dei membri dell'ECA e dei club della rete. È importante guardare indietro alla stagione e ai significativi vantaggi e alle strategie che abbiamo implementato per mantenere il calcio europeo per club stabile, sostenibile e di successo per i club. È stato un altro periodo di cambiamento in cui ECA ha continuato a fornire valore reale a club di tutte le forme e dimensioni. Non vediamo l'ora di continuare a rappresentare gli interessi di un numero sempre maggiore di club professionistici europei in tutto il continente mentre iniziamo il nostro nuovo ciclo di governance quadriennale in estate".

Ci sarà anche tempo per riflettere sui successi dell'ultima stagione calcistica europea per club, con più club che mai coinvolti nelle competizioni europee grazie alla UEFA Europa Conference League, la continua crescita del calcio femminile con un numero record di spettatori e attività di sponsor, e persino relazioni più forti tra club e parti interessate come UEFA e FIFA, con un memorandum d'intesa appena firmato fino al 2030.