Insieme ad Hakan Calhanoglu e Henrikh Mkhitaryan, Edin Dzeko è uno dei tre giocatori dell'Inter a vantare una corposa esperienza in Bundesliga, avendo militato per ben quattro stagioni nel Wolfsburg da lui trascinato anche alla conquista di un campionato nel 2009. Dzeko per il quale il Bayern Monaco, avversario di mercoledì, ha rappresentato un autentico tabù: il bosniaco ha infatti un bilancio di sei sconfitte in otto partite contro i bavaresi, a fronte di un solo successo e di un pareggio. L'attaccante ha segnato quattro gol, di cui due nella vittoria per 5-1 del 4 aprile 2009 e uno alla prima giornata di Bundesliga 2010/11.