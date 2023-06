Con l'ingresso in campo nel secondo tempo del match contro il Torino, Edin Dzeko ha toccato il traguardo delle cento presenze con la maglia dell'Inter. Traguardo celebrato su Instagram dalla World Soccer Agency, la sua agenzia di procura: "Traguardo importante per il nostro Dzeko, cento presenze in nerazzurro: complimenti campione!", il messaggio dell'agenzia di Alessandro Lucci.