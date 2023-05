Dopo Henrikh Mkhitaryan, tocca all'altro marcatore Edin Dzeko arrivare ai microfoni di Prime Video: "Quanti anni ho? Ne ho 37, ma mi sento bene. Quello è importante. Mi sentivo più fresco, perché forse ho riposato tre giorni fa. C'ero io ma tutta la squadra era carica. Non succede spesso di fare un derby in semifinale, eravamo concentrati tutti dal primo all'ultimo e questo ci ha ripagato".

Hai giocato per la squadra più che per te stesso.

"Chi mi conosce lo sa che sono così. Do tanto di più, non solo gol, anche se quando non segno si parla di questo. Sono contento anche quando non segno, faccio lavoro per la squadra e questo si vede".

Quando rinnovi?

"Non lo so, chiedete al club".