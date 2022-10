Match winner al Mapei Stadium contro il Sassuolo, l’attaccante nerazzurro Edin Dzeko analizza così il match ai microfoni di Inter TV: “Se ho festeggiato per il centesimo gol in Serie A? Festeggerò a casa con la mia famiglia e i miei bambini. Tanti gol contro il Sassuolo? Questo campo evidentemente mi piace, ho segnato tanto anche contro la Roma. Oggi abbiamo sofferto come squadra, ma dopo tanti risultato negativi ci voleva una vittoria così.

Come arrivate alla sfida contro il Barcellona?

“Sicuramente positivi, abbiamo vinto contro di loro pochi giorni fa. Oggi volevamo ritrovare la vittoria in campionato, ora dobbiamo riposarci e prepararci bene per la prossima gara”.