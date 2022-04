Meno Spagna e più Italia nel futuro di Paulo Dybala. Secondo i bookmakers, infatti, è l'Inter attualmente il club che ha maggiori chance di accaparrarsi il talento argentino, con i nerazzurri in pole sulle big della Liga spagnola. L'opzione nerazzurra viene proposta a 2,75 su Snai, davanti a Barcellona e Atletico Madrid (6,50), poi il Tottenham (7,50). Attardato il PSG (10 volte la posta come il Milan), altra società accostata al nome di Dybala. Il trasferimento della Joya al Liverpool si gioca a 15, le due formazioni di Manchester vengono offerte a 20, mentre si arriva addirittura a 25 volte la posta per un passaggio al Real Madrid o al Bayern Monaco.