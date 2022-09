La mancanza di leadership è uno dei punti deboli principali della Nazionale slovacca che, anche con la nuova gestione del ct Francesco Calzona, non è riuscita a invertire il trend di risultati negativi nelle gare di Nations League contro Azerbaigian e Bielorussia (un ko e un pari). "Non vedo leader - ha spiegato l'ex difensore della selezione slovacca Ján Ďurica a Futbal Pravda -. Skriniar è uno dei migliori difensori del mondo, ma non ha le qualità di Skrtel. Stanko Lobotka è un giocatore eccellente, ma è fondamentalmemnte un buono e non riesco a immaginare che alzi la voce con i suoi compagni di squadra. Quando non hai un leader o un campione, devi compattare il gruppo. Lotti per te stesso, per il compagno e per il Paese".