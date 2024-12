Denzel Dumfries è l'uomo del giorno. Dopo la performance strepitosa offerta ieri contro la Lazio, l'esterno olandese dell'Inter è al centro anche di un dibattito all'interno del nuovo format di DAZN 'Step on Football' dove, di fronte alle rimostranze di Valon Behrami che ritiene che nelle grandi squadre, Inter a parte, non ci sia spazio per i quinti e lo ritiene troppo legato al 3-5-2, Marco Parolo replica: "È impossibile pensare di non avere Dumfries con questa fisicità, è difficile da sostituire in certe partite; nelle partite che contano c'è sempre. Poi a volte è un po' sporco tecnicamente però la forza fisica ce l'ha. Nei derby ha degli scontri forti con Theo Hernandez".