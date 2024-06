Direttamente dal ritiro della nazionale olandese, Denzel Dumfries ha parlato ai microfoni di Ziggo Sport: "È ovviamente un onore essere qui in rappresentanza dell'Olanda. Abbiamo un gruppo fantastico”.

A domanda diretta, Dumfries parla dell'energia che è in grado di portare in una partita. "Ho un buon numero di batterie energetiche - scherza il laterale destro -. Non appena indossi la maglia degli Oranje, senti arrivare una certa energia. Naturalmente cerchi di sfruttarla in modo ottimale. Cerchi sempre di fare del tuo meglio ed è fantastico giocare per la squadra olandese - spiega -. Nel momento in cui indossi la maglia della Nazionale, devi andare, accelerare".