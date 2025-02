Otto match nell'arco di 27 giorni, sei vittorie e 18 gol segnati, alcuni dei quali bellissimi e molto importanti. Questo è il resoconto di un gennaio particolarmente carico di impegni per l'Inter, in tutte le sue componenti. Dopo la Supercoppa Italiana a Riyadh i nerazzurri hanno vinto in campionato contro Venezia, Empoli e Lecce, pareggiando nel recupero contro il Bologna, mentre in Champions League hanno ottenuto due successi contro Sparta Praga e Monaco che hanno spalancato alla squadra di Inzaghi le porte degli ottavi di finale della competizione. Oltre alle gare della Prima Squadra, gennaio ha visto tre vittorie su quattro dell'Inter Women in campionato, tra cui il primo successo nerazzurro di sempre in casa della Roma, campione d'Italia in carica.

Ora i tifosi nerazzurri sono chiamati a scegliere il Betsson Sport Goal of the Month per la prima volta in questo 2025. I tifosi potranno votare il loro preferito attraverso i canali ufficiali Inter Facebook, Instagram e X. Una collezione di reti che vede protagonisti Denzel Dumfries e Lautaro Martinez per la Prima Squadra: l'esterno olandese è candidato con il gran tiro all'incrocio che ha chiuso la semifinale di Supercoppa contro l'Atalanta e con la rete da attaccante puro segnata contro il Lecce. Il capitano invece è presente con due autentiche perle, in un mese che l'ha portato al sesto posto nella classifica marcatori all-time del Club: il gol al volo che ha deciso la partita di Praga contro lo Sparta e lo straordinario tiro da fuori che ha sbloccato la gara contro l'Empoli. Per le Women è candidata Annamaria Serturini con la girata al volo che ha regalato la vittoria alle nerazzurre in casa della Roma.